"فنادق متنقلة".. تفاصيل خطة تطوير عربات النوم بالسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامةعبدالكريم:

قال المهندس أحمد جمال، مسؤول تطوير عربات النوم بإدارة ورش صيانة عربات النوم والـ"vip"، إن الورش انتهت من تطوير عربات النوم خلال الفترة الماضية؛ للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة، بهدف راحة الركاب.

وأضاف "جمال" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن "عربات النوم أصبحت أقرب لفنادق 5 نجوم متنقلة"، موضحًا أنه تم توسيع أبواب الغرفة الخاصة بالعربات، وتحسين الإضاءة، إلى جانب تطهير دورات المياه وتجديد الكراسي والديكورات.

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وأوضح أنه تم تغيير ألوان الغرف والطرقات باللون البيج، إضافة إلى تصنيع "ترابيزة" من الفايبر لتصبح أسهل في الاستخدام والصيانة.

واشار إلى أن عربات النوم الألماني مزودة بعازل للصوت، ومصنعه من "الكونتر" وتتضمن عدة طبقات من الألومنيوم والفايبر والخشب؛ لتمنع الصوت تماما، لافتًا إلى إجراء تجربة التطوير على عربة نوم واحدة بتكلفة 250 ألف جنيه، ودخلت الخدمة في 19 يونيو الجاري، بخط القاهرة - أسوان، على أن يجري متابعة حالتها قبل استكمال التجربة على 18 عربة أخرى.

وقال إن السكة الحديد تمتلك 46 عربة نوم ألماني، تم تطوير 26 منها في الأعوام السابقة.