بالصور.. حفل توقيع كتاب "حسين رياض" بحضور نجوم الفن والثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نظم المركز القومي للمسرح، مساء الثلاثاء، احتفالية وحفل توقيع كتاب "حسين رياض صاحب الألف وجه"، للدكتور عمرو دوارة، بالمجلس الأعلى للثقافة.

حضر الاحتفالية وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والفنان رشوان توفيق، والفنانة سميحة أيوب، والفنانة سميرة عبدالعزيز.

قال الدكتور هشام عزمي: "استطاع الفنان الراحل حسين رياض، أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في التاريخ، لأنه نجح في أن يصنع تنوعا لافتا للأدوار التي أداها خلال أكثر من 300 فيلم شارك في بطولتهم".

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وأضاف "عزمي" خلال كلمته بالاحتفالية: "أن من أهم مميزات "رياض" هو إتقانه للأدوار التي أداها بشكل جعله يشكل علامة فارقة في تاريخ التمثيل في العصر الذهبي للسينما المصرية، خاصة أن أعماله تنوعت ما بيت السينما والمسرح والدراما التليفزيونية".

من جانبها أكدت فاطمة نجلة الفنان الراحل حسين رياض؛ أن كتاب "حسين رياض صاحب الألف وجه"، يعد مرجعا تاريخيا ووثيقة مهمة لأنه ليس مجرد كتاب يتناول حياة فنان وإنما يؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ مصر الذهبي منذ ظهوره في عقود الثلاثينات وما تلاها.

وقالت فاطمة في كلمتها، إن الكتاب يتعرض إلى الكثير من الفنانين الذين عاصروا والدها وكلهم من نجوم الفن والدراما والإذاعة، كما يرصد الكتاب رحلة كفاحهم ونضالهم من أجل أن يقدموا ثقافة حقيقية وفنا يفخر به الوطن حتى الآن، فما زالت الأفلام الأبيض والأسود لها بريق حتى الان بعدما حفرت لنفسها مكانا مميزا في وجدان الشعوب العربية كلها.