الزراعة: ننتج 1.8 مليون طن أسماك سنوياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الدورة الحادية والعشرون للجنة العلمية الإستشارية لهيئة مصايد البحر المتوسط، بحضور الدكتور عبدالله سرور السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد البحر المتوسط والتي تقام لأول مرة بجمهورية مصر العربية.

وقالت "محرز" إن مصائد الأسماك تعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي ويساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة للثروة السمكية التي تحتاجها دول البحر المتوسط، مشيرة إلى أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل إستدامة الموارد السمكية والمحافظة على المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن التستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج مع الإلتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها هيئة مصايد البحر المتوسط.

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وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه نظرا لما تعانيه المسطحات الطبيعية من ضعف في الموارد السمكية فقد زاد اهتمام مصر بمشروعات الاستزراع السمكي والتي حققت بها مصر تقدما ملحوظا حيث بلغ إنتاج مصر من الأسماك 1.8 مليون طن منها 80% من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية، مشيرا الى أن الدولة حاليًا تتجه نحو الاستزراع السمكي في الأقفاص السمكية البحرية لزيادة الإنتاجية من الأسماك ولتحسين البيئة المائية.

وأشارت "محرز" إلى أن إنعقاد اللجنة العلمية الاستشارية في مصر إنما يعكس دور مصر التاريخي في هيئة مصايد البحر المتوسط ومدى اهتمامها بتنمية قطاع المصايد وتطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع قرارات وتوصيات هيئة مصايد البحر المتوسط.

وتناقش اللجنة المسائل المتصلة بجمع البيانات عن مصايد السماك وجودتها وتحليل البيانات عن أنشطة الصيد المقدمة بناء على قرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط وعرض نتائج مرحلة تقييم جدوى تنفيذ مؤشرات الجودة على المنصة الإلكترونية للإطار المرجعي لجمع البيانات، ودعم تنفيذ الاستراتيجية لدول المتوسط الأجل والتعاون مع الشركاء من خلال عرض الأنشطه الرئيسية لمشاريع منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية في البحر المتوسط.