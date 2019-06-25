أخبار مصر | الهواري: ربطنا زيادة أسعار الصحف بتطوير المحتوى.. والهدف تعويض جزء من الخسائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري: ربطنا زيادة أسعار الصحف بتطوير المحتوى.. والهدف تعويض جزء من الخسائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن قرار الهيئة برفع أسعار الصحف القومية جنبيهًا واحدًا بداية من شهر يوليو، جاء بشأن تعويض جزء من خسائر تلك المؤسسات، خاصة بعد ارتفاع أسعار المدخلات من أحبار وأوراق بشكل عام، مؤكدًا أن الصحف تكلفتها الأساسية عالية، وعلى هذا الأساس تم تحريك الأسعار، لمواكبة جزء من هذه الخسائر.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الهيئة ربطت الزيادة بتطوير محتوى تلك الصحف، خاصة من جانب الصحف اليومية، وكلفت المؤسسات بتقديم خطة تطوير وعرضها عليها، لتحسين مستوى تقديم الخدمة للقارئ، وهو ما ستناقشه الهيئة في اجتماعها غدًا.



وتابع: "فور ما يتم الموافقة على خطط التطوير، سيتم العمل بها فورًا، صناعة ورق الصحف في مصر فكرة قائمة، المشكلة فيها أن الورق يُستخدم من لب الشجر الموجود في شمال أوروبا وفي الصين، فالمسألة تحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية".

وفيما يخص الأحبار، أكد "الهواري" أنه من الممكن استخدام أحبار محلية، ولكن مستواها لا يتناسب مع طباعة الصحف في مصر، ويجب استيرادها من الخارج أيضًا، مما يزيد من تكلفة الصحيفة الأساسية، بإضافة الجمارك وفارق سعر الدولار.

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وشدد عضو الهيئة الوطنية للصحافة على أن كل ذلك لا يمكن أن يغفلنا عن تراجع الإعلانات، مما يجعل الأمر صعبًا على أي مؤسسة تغطية الفرق بين التكلفة والربح، وهو ما يصنع أزمة حقيقية يجب بحثها والانتهاء منها.

ولفت "الهواري" إلى أن زيادة أسعار الصحف جاء لتعويض جزء من الخسائر وليس الديون، فضلًا عن استغلال الموارد من الأصول غير المستغلة والمقننة، واستغلالها بشكل اقتصادي، وذلك عن طريق لجنة من رؤساء مجالس الإدارات وممثلين من وزارات التخطيط والاستثمار والمالية، لاستعراض الأصول الخاصة بكل مؤسسة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وزيادة العائد.

وفيما يخص إسقاط الديون عن تلك المؤسسات، أوضح "الهواري" أن ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعي، مثل ديون التأمينات التي لا يمكن إسقاطها، لافتًا إلى أن الهيئة عملت على تسوية بعض تلك الديون مثل المديونيات التجارية للبنوك، والتي جاء آخرها دار التحرير وسابقًا دار المعارف.



وكانت قررت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، زيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدًا، بداية من شهر يوليو المقبل.