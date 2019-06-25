أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تراخي "القومي للاتصالات" عن وضع ضوابط استيراد أجهزة السيارات المتضمنة GPS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تراخي "القومي للاتصالات" عن وضع ضوابط استيراد أجهزة السيارات المتضمنة GPS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن تراخي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وضع ضوابط وقواعد استيراد أجهزة السيارات المتضمنة (GPS)، وعدم إنشاء قاعدة البيانات المعنية بتطبيق ذلك.

وقال "فواد" في طلب الإحاطة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتراخي عن وضع ضوابط وقواعد استيراد أجهزة السيارات المتضمنة على ( GPS)، وعدم إنشاء قاعدة البيانات المعنية بتطبيق ذلك، مُضيفا أنه صدر قرار عن وزارة الدفاع، نص على "قيام جهات الاختصاص بمصلحة الجمارك المصرية بعدم تنفيذ الإفراج الجمركي عن السيارات، التي تحتوي على أجهزة (DvD player)، وتتضمن إمكانية (GPS)، وخاصية الإتصال بالإنترنت، إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات"، مشيرا إلي أنه بدأ تطبيق هذا القرار من منتصف شهر مايو الماضي.

وتابع: "أنه منذ ذلك التاريخ والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، لم يضع القواعد والضوابط التي تنظم ذلك، مما أسفر عن تكدس عدد هائل من السيارات، وأجهزة السيارات المتضمنة على (GPS)، وخاصية الإتصال بالإنترنت، بالجمارك المصرية مما أضر بمصالح المستوردين لها، نتيجة هذا التقاعس والتراخي"، مؤكدًا أنه في ظل المتغيرات والتطورات التكنولوجية الهائلة التي تحدث حولنا، أصبح دعم دخول هذه التكنولوجيا الحديثة أمر حتمي وليست مجرد رفاهية، مطالبا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله.