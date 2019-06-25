أخبار مصر | حزب الحرية يناشد الجماهير الهتاف باسم الشهيد أحمد المنسى في مباراة مصر مع الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية يناشد الجماهير الهتاف باسم الشهيد أحمد المنسى في مباراة مصر مع الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، الجماهير المصرية فى مباراة المنتخب المصرى مع الكونغو غدًا الأربعاء الهتاف باسم الشهيد البطل محمد منسى ورفع صوره خلال المباراة ليعرفه العالم أجمع ويقدر بطولاته مع جميع زملائه الأبطال الشهداء فى مواجهاتهم الناجحة ضد قوى الشر والظلام والارهاب.

يذكر أن الشهيد البطل العقيد أح أحمد صابر المنسي، وُلد في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1977 م والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية ضابطًا بوحدات الصاعقة، خدم الشهيد لفترة طويلة في الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة بالقوات المسلحة والتحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم "SEAL"عام 2001، ثم سافر للحصول على نفس الدورة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

وحصل الشهيد على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان عام 2013 وتولى الشهيد قيادة الكتيبة "103" صاعقة خلفًا للشهيد العقيد رامي حسنين الذي استشهد في شهر أكتوبر عام 2016، والشهيد كان مشهودًا له بالكفاءة والانضباط العسكري وحسن الخلق من الجميع وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.