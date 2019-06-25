أخبار مصر | عاجل.. "الإفتاء": ما نشر حول إباحة الخمر غير صحيح تماما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الإفتاء": ما نشر حول إباحة الخمر غير صحيح تماما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ما تنسبه بعض وسائل الإعلام إلى الدار من إباحة تناول الخمر ليس صحيحًا جملة وتفصيلًا؛ فمعلوم أنه من المُجمع عليه بين المسلمين تحريم تناول الخمر شرابًا، وكذلك تحريم إدخالها في الأطعمة.

وأضافت الدار في بيان لها: قد ورد سؤال عن بعض الأحوال التي يضاف فيها الكحول لبعض الأطعمة بنسب مختلفة في بعض البلدان التي يصعب خلو الطعام فيها من الكحول تمامًا.

وأوضحت أن الكحول عنصر داخل في تركيب كثير من السوائل كبعض الأدوية مثلًا لجأنا إلى المختصين لبيان النسبة التي بها يصير السائل خمرًا أو مسكرًا فلا يسمح بتناوله ولا بإضافته للمطعومات، وإذا لم يصل إليها فإنه لا يصير خمرًا ولا يسكر، وكان جواب المختصين على ما ورد في الفتوى، مختتمة: إذا استطاع المسلم ترك ما فيه أية نسبة من الكحول كان ذلك أفضل وأحوط.