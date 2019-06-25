أخبار مصر | جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن على هامش افتتاح مستشفى الأطفال الجديد والمسنين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تكرم وزيرة التضامن على هامش افتتاح مستشفى الأطفال الجديد والمسنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح مستشفى الأطفال الجديد ومستشفى المسنين، التابعان لمستشفيات جامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وشوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وكرمت إدارة الجامعة غادة والي على مجهوداتها، فيما أبدت والي إعجابها الشديد بالمستشفيين، مشيرة إلى أنه يضم أحدث الأجهزة الطبية الحديثة ليكون صرحاً طبياً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي ويضاهي المستويات العالمية.