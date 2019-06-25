أخبار مصر | رئيس الوزراء يُكرّم هاني عازر بألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يُكرّم هاني عازر بألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، درع مجلس الوزراء للمهندس هاني عازر، مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، تكريما له على مجمل أعماله وتقلده أعلى الأوسمة الألمانية.

جاء ذلك خلال حفل أقامته السفارة المصرية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كان رئيس الوزراء قد بدأ زيارة رسمية لألمانيا منذ أول أمس زار خلالها مدينة شتوتجارت وشركتي مرسيدس وبوش، ومن المقرر أن يشارك بالمنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

تأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو ٦٠٠ من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.