أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لمحافظة بورسعيد لمراجعة خطة تدشين الإطلاق التجريبي للتأمين الصحي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لمحافظة بورسعيد لمراجعة خطة تدشين الإطلاق التجريبي للتأمين الصحي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، إلى محافظة بورسعيد في زيارة تستغرق يومين، لترؤس غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد لمراجعة خطة تدشين الإطلاق التجريبي للمنظومة الجديدة مطلع يوليو المقبل، بالإضافة إلى تفقد عدد من المنشآت الطبية للوقوف على جاهزيتها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المتتالية لمحافظة بورسعيد للوقوف على جاهزية المستشفيات ووحدات طب الأسرة من حيث الإنشاءات والتجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث إن الوزيرة كانت قد دشنت غرفة عمليات وطوارئ برئاستها في مقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات، حتى إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.

وأضاف أن الوزيرة عادت ظهر اليوم الثلاثاء من بورسعيد لعقد عدة اجتماعات لمتابعة العديد من الملفات الهامة بديوان عام الوزارة، لتعود مرة أخرى، مساء اليوم الثلاثاء، إلى بورسعيد لمتابعة الوضع الميداني للتجهيزات النهائية للمنظومة الجديدة.