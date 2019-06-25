أخبار مصر | فرج عامر: الرئيس قادر على تحقيق حلم النواب بأن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: الرئيس قادر على تحقيق حلم النواب بأن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى أكد فيها حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الأفريقية فحسب بل للعالم أجمع.

ووجه "عامر"، التحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد نجاح مصر فى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربى الألماني، مُؤكدًا على أهمية توطين مثل هذه الصناعات المهمة داخل مصر خاصة ان شركة بوش العالمية اكدت حرصها علي أن تكون مصر واحدة من أهم ستة مراكز للشركة علي مستوى العالم، إضافة إلى إن هذا المجمع سيكون على أحدث مستوى وسيوفر فرص عمل للشباب المصرى وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية وأن الشركة الألمانية عرضت حجم الانتاج الخاص بها والذى يتجاوز مليونا و٦٠٠ الف وحدة فى العام كما ان مدير الشركة أكد له إهتمامه بالتواجد والإستثمار فى مصر خاصة وأنها نقطة الانطلاقة لأفريقيا والشرق الأوسط وأن لديهم 5 شركات كبرى على مستوى العالم ومصر ستكون بها الشركة السادسة.

وتوقع عامر، أن يكون هذا المشروع الكبير واحدا من اهم المشروعات المصرية لتصدير منتجاته الى الأسواق العربية والأفريقية وغيرها من أسواق العالم، مُطالبًا الدكتور مصطفى مدبولى الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للبدء فى انشاء وتشيد هذا المشروع داخل مدينة العاشر من رمضان، مُعربًا عن ثقته التامة فى قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق حلم اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب فى أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس على مستوى المنطقة او افريقيا وانما على مستوى العالم، مؤكدا ان التجربة والتاريخ أكدا للمصريين ان مصر لديها إرادة سياسية وقيادة سياسية على مستوى المسئولية وتواصل العمل ليلا ونهارا وتفى بما تتعهد به امام شعبها وفى وقت قياسى غير مسبوق وبمواصفات عالمية.