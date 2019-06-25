شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشيد بدور الجامعة في إنجاز المرحلة الأولى من تطوير الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الجامعة شريكًا أساسيًا في خطة التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الجامعة تعد وسيلة للتنمية والتطوير والتوعية والتنمية في المحافظة، من خلال الاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة.

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وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة وكلية الفنون الجميلة من خلال تعاون الأساتذة بالكلية مع لجنة تطوير وتجميل المحافظة، الذي أسفر عن الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير لكورنيش النيل، وقد لاقى استحسان الجميع قبيل افتتاحه مطلع الشهر المقبل، معرباً عن ثقته أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون في تحقيق التنمية من أجل المواطن المنياوي.

كما أكد المحافظ الحرص على دعم وتطوير القطاع السياحي، خاصة أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية، التي تجعلها تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، في ظل عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية، وتدفق العديد من الجنسيات الأجنبية على المحافظة لزيارة معالمها المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المحافظة تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى، وهو ما يتضح بعد توقيع عقد مع شركة القناة للسكر الإماراتية، لاستصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في سد العجز، بنسبة 75 % من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويًا.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، على استعداد وجاهزية الجامعة لتقديم كافة أوجه الدعم العلمي والفني للمحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المواطنين في كافة المجالات‪.