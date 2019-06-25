شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعية بخطورة المخدرات داخل المصالح الحكومية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، تنظيم حملات التوعية بخطورة الإدمان والمخدرات للعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، تحت رعاية اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا.

وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان، الثلاثاء، أن حملات توعية العاملين بالدولة هي مرحلة تسبق إجراء التحليل المفاجئ، إذ يتعين على العاملين قبل إجراء التحليل الإفصاح عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة التحليل، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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وأشار إلى أنه جرى الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية بكافة المحافظات لتقديم العلاج بالمجان في سرية تامة.

وقالت مارية نعيم، مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إنه تم خلال الثلاث أشهر الماضية زيارة 35 هيئة ومصلحة حكومية وإدارات فرعية داخل المحافظة، وتوعية العاملين بها لخطورة تعاطي المخدرات وتعريفهم بمدى تأثير الإدمان على الأسرة والمجتمع والوطن، مؤكدة على أن هناك خطة متكاملة بالمحافظة للتوعية بخطورة المخدرات، إذ تم زيارة المنطقة الصناعية، ومحاجر مدينة المنيا، وبني خالد، ومراكز الشباب، والالتقاء بطلاب جامعة المنيا وزيارة عدد من مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى تركيب 35 لافتة توعوية بالشوارع والميادين الرئيسية بمراكز المحافظة التسع للوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

من جانبه، قال بلال شعبان، منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، إن توجهات الدولة لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطن ولضمان انضباط سير العمل بكافة القطاعات الحكومية.

وأوضح أن هناك فريق شباب متطوع تابع للصندوق بالمحافظة، يقوم بتوزيع ملصقات وكتيبات على العاملين لتعريفهم بخطورة أنواع المخدرات المختلفة وتأثير الإدمان على الفرد وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة.