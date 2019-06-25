شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير معهد الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، خطة تطوير معهد الكبد بمركز ومدينة كفرالشيخ وتقديم خدمات جديدة للمواطنين، فضلاً عن استعراض التصور المقدم من مدير معهد الكبد على المجلس الإقليمي بالمحافظة، وذلك لتحقيق أداء تكاملي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ على توفير كافة المقومات ضمن خطة تطوير معهد الكبد وتوفير المعدات وغرف العمليات الخاصة والعناية المركزة والانتداب والموارد البشرية الهامة والقوى البشرية المدربة، لافتاً إلى تقديم كل ما يمكن أن يشمله التطوير من المطلوب والمستهدف والدعم من المراكز الصحية المتخصصة، بالتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور أحمد النجار، مدير معهد الكبد بكفرالشيخ، والدكتور ياسر عمارة، نائب مدير معهد الكبد.