شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب عين شمس: إنشاء مجمع لجراحات الأطفال بـ400 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن افتتاح مستشفى جديد للمسنين والأطفال يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لأسرّة الأطفال، وكذلك الرعاية المركزة، مع زيادة عدد الحضانات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «مستشفى المسنين الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ورفعنا الطاقة الاستيعابية للأسرّة».
وأشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إلى أنه يجري حاليا تجديد مستشفى عين شمس القديم، مع إقامة برج كامل لجراحات الأطفال بـ 400 مليون جنيه، موضحا أن الهدف هو عمل مجمع كامل للأطفال بطاقة استيعابية 700 سرير.
وأوضح المتيني أن قطاع الطب تعرض لنقص في عدد الأطباء خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن سبب ذلك هي سياسات الاستبقاء للخريجين، حيث يتم تخريج 10 آلاف طبيب سنويا، في حين يعمل منهم 6 آلاف طبيب، لذا لا يمكن أن يكون الحل في رفع عدد الخريجيين، لأنهم سيسافرون أيضا للعلم بالدول الأخرى طالما أن سياسات الاستبقاء عليهم في مصر لم تتغير.
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