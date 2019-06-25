شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مصر حضرت للمرة الأولى كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر حضرت للمرة الأولى كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، حيث اختيار مصر كضيف شرف للمنتدى هذا العام يجعل مصر محط أنظار الجميع في هذا المنتدى، موضحًا أن المنتدى مهم للغاية حيث يُشارك فيه حوالي 600 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والجانب الألماني.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TEN»، على شاشة «TEN»، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد لقاءات قيادات شركة مرسيدس و«Bosch»، وتكللت هذه اللقاءات بتوقيع اتفاقيات لعودة شركة مرسيدس للسوق المصري من جديد وفتح خط إنتاج جديد لها، وكذلك قيام شركة «Bosch» بفتح أول مصنع لها في الشرق الأوسط في مصر.

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وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كبار الشركات الألمانية والعربية أعلنوا عن ثقتهم الكبيرة في السوق المصري، كما أن ممثلي الشركات الألمانية جميعهم أكدوا أن المناخ الاقتصادي المصري أصبح مناسبا للاستثمار وأنهم سيزيدون من استثماراتهم في مصر قريبا.

وأشار إلى أن مدبولي أطلع رجال الأعمال وأصحاب الشركات على الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين مثل توفير الأراضي الصناعية بسعر منخفض، مع فائدة بنسبه 7% وهو رقم قليل جدًا، وفرصة يمكن اغتنامها من قبل رجال الأعمال سواء في ألمانيا أو العرب، مؤكدًا أن مدبولي التقى أيضًا مسؤولين من شركة سيمنز ووجه لهم الشكر والتقدير على مجهودهم في مصر، والعمل على زيادة هذا الجهد في الفترة المقبلة.

وأكد المستشار نادر سعيد، أن رئيس الوزراء طلب من قيادات شركة سيمنز العمل على تصنيع الجرارات الخاصة بالسكك الحديدية في مصر، حيث إن ملف السكك الحديدية محل اهتمام كبير من مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الجرارات التي تقوم بتصنيعها شركة سيمنز موفرة لاستهلاك الوقود، لا تسبب في اتلاف قضبان السكك الحديدة.

وتابع: «رئيس الوزراء حرص على اصطحاب وفد كبير من رجال الأعمال خلال زيارته لألمانيا».