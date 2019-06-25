شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة»: تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد عبدالمعطي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات، أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التخطيط على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا في الهيئات التابعة للوزارات والجامعات، وذلك عقب الانتهاء من تحديث بيانات العاملين في دواوين الوزارت في المرحلة الأولى، وذلك في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم بعنوان الإصلاح الإداري في مصر: «الواقع والمستقبل» بحضور الوزيرة هالة السعيد والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية وكبار الإعلاميين والصحفيين.

وأضاف أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

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وبشأن خطوات الإعداد والتنفيذ للمشروع، أوضح الدكتور أحمد عبدالمعطي أنها تمثلت في إعداد التطبيق الاليكتروني الخاص بجمع البيانات، توفير البنية التكنولوجية «تابلت، شريحة اتصال بالانترنت»، تدريب فريق العمل من شباب الجهاز الخاص بالمشروع على التطبيق الاليكتروني باستعمال الحاسب اللوحي، اختبار المنظومة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث أنه كان اول جهة تم تحديث بياناتها، ثم تطبيقها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وأضاف أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية بالأيام المخصصة لها لتحديث الملف الوظيفي لجميع العاملين وتسمية منسق بكل جهة، وزيارة مسؤولي فريق العمل للجهة تمهيدا للتنفيذ والحصول على المستندات المطلوبة، ثم نزول فريق العمل وفقا للخطة الموضوعة مع المنسق بكل وزارة، وعقب انتهاء تحديث ملفات العاملين في الجهة يتم تسليمها حاسب آلي وماسح ضوئي وكذلك “apn” لاستدامة المنظومة مع اقترح صرف حافز شهري، وتزويد الجهة بنسخة محدثة من بيانات موظفيها مع ربط المنظومة بالمحول الرقمي.

كما قدم مستشار رئيس الجهاز عرضا عن منصة طاقات والتي تضم قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين، حيث يقوم الجهاز حاليا على إنشائهم، وتضم قاعدة الخبراء بيانات أغلب كوادر الجهاز الإدارى للدولة من الخبراء والذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش، للاستعانة بهم في أعمال بالجهاز الإدارى التي تتطلب خبرتهم، ويتوفر بالقاعدة ملف شخصي لكل خبير فيه كل المعلومات الاساسية والاضافية المتعلقة بالتخصص، وسيتاح فيها التقديم الإلكتروني من قبل الخبير على أن يقوم الجهاز بالتأكد من صحة البيانات وتدقيقها، ثم إضافتها للقاعدة.

وتضم قاعدة بيانات الاستشاريين بيانات كافة الاستشاريين العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والاستشاريين المصريين وغير المصريين وبيوت الخبرة، وستتم إتاحة التقديم الاليكتروني من قبل الاستشارى أيضا.

وبشأن قاعدة بيانات المدربين، فإنها ستضم الكوادر المصرية وغير المصرية الحاصلة على شهادات عليا في التدريب وجهة اعتمادها، للاستعانة بهم في التدريب بالجهاز الإدارى للدولة، وسيتم تدعيمها بخاصية لتقييم المدربين وعمل حظر للمدربين المسجلين عليها وليسوا على المستوى المطلوب.