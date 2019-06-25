شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات إلى 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2019 إلى 2.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2018، والذي بلغ 2.1 مليار درهم ومقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2018 والذي بلغ 2.1 مليار درهم .
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الثلاثاء، تقريرًا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالى بأبوظبى ياسر عيد، أن الزيادة في تحويلات المصريين جاءت على الرغم من انخفاض تحويلات العاملين في دولة الإمارات إلى الخارج إلى 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وبنسبة 12% مقارنة بـ 43.5 مليار درهم من نفس الفترة من عام 2018.
وتصدرت العمالة الهندية قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 14.4 مليار درهم بنسبة 37.4%، تلتها باكستان بنسبة 10.2% وبقيمة 3.9 مليار درهم، والفلبين بنسبة 7.9% وبقيمة 3 مليار درهم، ومصر بنسبة 6% بقيمة 2.3 مليار درهم، وبنغلاديش بنسبة 4.6% بقيمة 1.7 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية 3.4%، والمملكة المتحدة 3.3%، والأردن 2.4%، والصين 2.1%، وسويسرا 1.9%.
وكشف المستشار العمالي ياسر عيد عن أن قيمة تحويلات العمالة المصرية خلال عام 2016 بلغت 6.6 مليار درهم، وفي عام 2017 بلغت 8.5 مليار درهم، وفي عام 2018 بلغت 8.7 مليار درهم.
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