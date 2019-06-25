شكرا لقرائتكم خبر عن «المؤسسات الإسلامية» بالبرازيل يترجم «الإسلام يتحدث عن نفسه» إلى البرتغالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترجم اتحاد المؤسسات الإسلامية بدولة البرازيل، كتاب «الإسلام يتحدث عن نفسه»، الصادر عن وزارة الأوقاف، إلى اللغة البرتغالية، وتمت مراجعة الترجمة بمعرفة بعض الأساتذة المتخصصين، الذين أثنوا على الترجمة، وأجاز الاتحاد طبعه وتوزيعه، في الدول الناطقة باللغة البرتغالية، مع ضرورة الحفاظ على مضمون الكتاب كاملًا دون تغيير أو تدخل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ترجمة هذا الكتاب يأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وتواصلها المستمر مع المؤسسات الدينية بمختلف دول العالم، من خلال موفديها ومبعوثيها، ونظرًا لما يحمله الكتاب من فكر راق وسطي مستنير، يبرز الجوانب الحضارية والأخلاقية لديننا السمح.