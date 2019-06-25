شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالبرلمان تنتقد مخصصات الصحة في الموازنة ثم تصوّت بـ«نعم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن الموازنة المخصصة لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل غير كافية، مضيفة أن أغلب المستشفيات التي حدث فيها تطوير لم تكتمل حتى الآن، وتابعت: «لا فيه أطباء ولا مستلزمات، والمبالغ المخصصة في الموازنة ضئيلة جداً».

وذكرت أنه من المهم زيادة مخصصات مشروع تكافل وكرامة، وكذلك مخصصات المحليات والصرف الصحي والمياه النقية، مطالبة الحكومة بتطوير أفكار تجاه قطاع السياحة، وفي نهاية حديثها وافقت على مشروع الموازنة العامة.