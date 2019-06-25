شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة يوجه رسالة لمستشار ترامب: صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل لأراضي فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، محمد أبو تريكة، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مؤتمر البحرين، قائلًا: «صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة».

ووجه أبوتريكة، رسالة قائلًا، في حسابه على «تويتر»: «شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد.. تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى.. مقدساتنا ليست للبيع».

وافتتح جاريد كوشنر في المنامة «ورشة البحرين»، وهي منتدى اقتصادي تنموي خاص بفلسطين.

Advertisements

وقال كوشنر في كلمته في افتتاح الورشة: «نريد أن نرى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مضيفًا أن تحقيق النمو الاقتصادي للفلسطينيين «مستحيل من دون حل سياسي عادل» للنزاع مع إسرائيل يضمن أمنها.

وأشار إلى أن اتفاقًا على خطة اقتصادية للمضي قدما إلى الأمام يعتبر من الظروف الضرورية لتحقيق السلام.

وكشف كوشنر عن بعض تفاصيل الخطة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لمضاعفة الناتج المحلي للفلسطينيين وتوفير فرص عمل جديدة بفضل هذه الخطة.

وأشار مستشار ترامب إلى أن هناك حاجة للاستثمار. وقال: «نريد تحقيق التغيير لكي تصبح هذه المنطقة قابلة للاستثمار»، داعيا إلى ترك «خلافات الماضي» جنبا والتركيز على التنمية.

وأكد كوشنر أن المسائل السياسية لن تناقش خلال «ورشة البحرين».