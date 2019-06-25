شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 363 عقدًا لتقنين أوضاع أراضٍ زراعية ومبانٍ لأملاك الدولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الثلاثاء، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة حتى الآن بلغ 363 عقداً، بإجمالي مساحات تصل إلى 10764 فدانا، و9328 مترا مربعا مباني، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها، بنسبة 25%، ويبلغ 232 مليونا و887 ألفا و185 جنيها.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة.

استعرض المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، خلال الاجتماع عرض اللجنة الفنية والتقييم لحالات بيع أراضي أملاك الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.