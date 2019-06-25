شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة البيئية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّمت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، يرافقها المهندس جمال حلمي، مدير عام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، الطلبة الفائزين بالمسابقة البيئية لعام ٢٠١٨/٢٠١٩، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.
وأكدت وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أنه تم تكريم عدد ٤٣ فائزًا بالمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) من مختلف الإدارات التعليمية.
وذكرت أنه شارك في المسابقة ١٦٣ مدرسة منهم ٣٧ مدرسة تعليم ثانوي، و٤٤ تعليم إعدادي، و٦٤ تعليم ابتدائي، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة ١٨٠٠ طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، فاز منهم ٤3 طالبًا من بينهم ٩ طلاب تعليم ثانوي، و١٠ طلاب من التعليم الإعدادي، و٢٤ طالب من التعليم الابتدائي.
بدوره أكد المهندس جمال حلمي، مدير عام إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، أنه بالتعاون مع التربية والتعليم تم تنفيذ عدد ٤١ ندوة عن البيئة، عدد ١٩ معسكر لخدمة البيئة، وزراعة ١٥٨٣ شتلة بمختلف أنواعها بفناء عدد من المدارس.
وذكر أن جوائز المسابقة عبارة عن مبلغ ٣٠٠ جنيه لطلاب المرحلة الثانوية ومبلغ ٢٥٠ جنيه لطلاب المرحلة الإعدادية، ومبلغ ٢٠٠ جنيه لطلاب المرحلة الابتدائية.
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