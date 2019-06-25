شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: التصحيح داخل الكليات فقط.. ولا تأخير في إعلان النتائج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن ضرورة بدء التصحيح فور الانتهاء من الامتحانات المقرر انقضائها نهاية شهر يونيو الجاري، مؤكدًا أن تتم كل عمليات التصحيح داخل كنترول الكليات، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة رقم (172) بتاريخ 25 يونيو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الحرص على مصلحة الطلاب، وأن تظهر نتائج الامتحانات في المواعيد المقررة لها، فضلا عن تطبيق التصحيح الإلكترونى للامتحانات بمعظم كليات الجامعة، مما يساهم في إعلان نتائج الطلاب بشكل سريع.

وتوجه الدكتور منصور حسن بالشكر إلى إدارة الأمن الداخلي على الجهد المبذول أثناء الامتحانات واحتواء المشاكل وحلها قبل ظهورها، واستخدام الأدوات الحديثة في التفتيش ومكافحة الغش مثل العصا الإلكترونية والكاميرات وكذلك تغليظ العقوبة التي تصل إلى الفصل.