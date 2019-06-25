شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: هشام عشماوي يحاكم في قضايا أدت لاسشهاد 45 من الجيش والشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت مصادر أن الإرهابي هشام عشماوي تتم محاكمته على ذمة ٥ قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابياً، تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد ٥٤ من رجال الجيش والشرطة والمدنيين،ويتم ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بإعادة محاكمته حضورياً في القضايا سالفة الذكر أمام القضاء العسكري.

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