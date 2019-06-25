الانتقام كلمة السر.. حل لغز إطلاق النار على عامل بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على متهمين اثنين ثُبت تورطهما في حادث إطلاق نار على عامل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إخطارا من المستشفى العام بوصول عامل مصابا بطلق ناري في الكتف، وحالته مستقرة.

شكل العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب فريق بحث ترأسه العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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تحريات الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح توصلت إلى تورط شخصين بدافع الانتقام بسبب وجود خلافات شخصية بينهما والمصاب.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مأمورية من ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن السلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.