مصادر: إعادة محاكمة عشماوي في 5 قضايا حضوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت مصادر مُطلعة إنه يجري حالياً محاكمة الإرهابي هشام عشماوي على ذمة 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها غيابيًا.

أضافت المصادر في تصريحات لها أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة ومدنيين، موضحة أن المحاكمة تتم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بإعادة محاكمته حضوريًا أمام القضاء العسكري.

وكانت القوات المسلحة الليبية ألقت القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية. وسلّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء 28 مايو الماضي، تمهيدا لمحاكمة "عشماوي" في الجرائم المنسوب له ارتكابها