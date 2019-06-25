الداخلية تُحبط محاولة تهريب 1500 متر جلد تمساح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود التماسيح عبر منفذ قسطل البرى؛ تقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقه عنها بأكثر من 37 مليون جنيه.

وقالت الداخلية في بيان لها،اليوم الثلاثاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب لحماية الإقتصاد الوطنى.. فقد تمكنت وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة منفذ قسطل البرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أثناء إنهاء إجراءات وصوله للمنفذ، مستقلاً سيارة "براد فارغ" قادمة من إحدى الدول الإفريقية، وبحوزته (213080 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة – 30 لفافة لجلد التمساح بإجمالى 1500 متر ) مخبأة داخل مخزن سرى بجسم السيارة خلف كابينة القيادة.

Advertisements

وأضافت الداخلية في بيانها؛ إنه بمواجهة المتهم أقر بإستلامه المضبوطات من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة القادم منها، لتوصيلها لأحد الأشخاص "تاجر" -لايعلم باقى بياناته- على أن يقوم الأخير بالتواصل معه والإتصال على هاتفه عقب الوصول للبلاد نظير مبلغ مالى قدره (150 ألف جنيه) .

قدرت القيمة والرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (37,432,925 – سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وإثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.