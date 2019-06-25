تعيين محمد إمام نائبًا لرئيس حزب الغد للشؤون الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر المهندس موسي مصطفي موسى رئيس حزب الغد، قرار اليوم الثلاثاء، بتولي محمد إمام عبدالعزيز نائباً لرئيس حزب الغد للشؤون الاقتصادية مع الاحتفاظ بمنصبه السابق أمينًا عامًا لمحافظة القليوبية.

وقال موسي مصطفي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيظل دائمًا سيظل خلف القيادات الواعية حتى يحقق الحزب الهدف الذي يصبوا إليه.

وأشار إلى أن هذه التغييرات تأتي لضخ كوادر سياسية كبيرة جديدة شابة تستطيع المرور بالمرحلة ومساعدة ومساندة الحزب للدولة نحو التنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد إمام، إن الدولة تسير في اتجاه التنمية الحقيقية بالتشييد والبناء للوصول بمصر إلى بر التنمية المستدامة التي تعمل عليها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية.