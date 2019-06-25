"الحق في الدواء" يشيد بموازنة الصحة: تؤكد توجه الدولة للنهوض بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أشاد المركز المصري للحق في الدواء، بتوجه الحكومة بزيادة موزانة قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة 2020/ 2019.
وبلغت اعتمادات قطاع الصحة بالموازنة العامة 124.9 مليار جنيه، كما شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، بحسب بيان لوزارة المالية.
وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز، إن وزارة الصحة حظيت بالنصيب الأكبر من الموازنة، وذلك يؤكد توجه الدولة للنهوض بهذا القطاع، بزيادة 12% عن العام السابق، خاصة أن مصر تنتظر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تتسق مع الدستور الحالي، حيث وصلت ميزانية الصحة لـ 3% ورفعها سنويا.
وأوضح أن هذه الموازنة سيكون له عامل كبير ومهم في ضمان وصول الرعاية الصحية إلى مستخدميها وتقلل من وجود حالات انتهاك تتم في الحق في الصحة كاستحقاق اجتماعي، مؤكدا أن الميزانية أظهرت مبالغ كبيرة لصالح بند الأدوية لفئات لم تكون تحظى بهذه النسب مثل أمراض الهيموفليا والتصلب المتعدد وضمور العضلات والدوشين والتمثيل الغذائي وأدوية أورام الأطفال.
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