مصر | "8 أجانب" و"نصف مليون".. التحقيق مع "مالكة كافيه" بتهمة النصب بشرم الشيخ

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام مالكة "كافيه" بشرم الشيخ بالنصب والتورط في عدة قضايا على العرب والأجانب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن عن رجل الأعمال خالد بن حسين، سعودي الجنسية، كان من المترددين دائمًا لزيارة مصر كسائح بها وعندما سافر لزيارة شرم الشيخ تعرف هناك على إحدى السيدات تمتلك «كافيه»، تدعى "ج.ا" وقامت المتهمة بإيهمامه بأنها تمتلك عملا تجاريا ضخما، وأنها تتحصل على نسبة فوائد كبيرة من عملها كل شهر، وعرضت عليه أن يدخل معها شريكًا فى عملها مقابل نسبة فائدة عالية شهريًا، وبالفعل استجاب لها، ودفع لها مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه، واستمرت تعطيه نسبة الأرباح بصفة ثابتة لمدة شهور بنسبة ٣٥٪ من قيمة المبلغ.

وأضافت التحقيقات أنه عندما تأخرت المتهمة عن صرف الأرباح وأعطائه نسبته، حاول الأتصال بها والوصول اليها اكثر من مرة حتى قامت بالرد عليه وحددت معه ميعاد للمقابلة ا فى كافيه بمنطقة المنيل، وقامت بأخبراه أن هناك أزمة تمر بها فى الاموال فقاما المجنى عليه بالوقوف بجانبها ودفع لها مبلغ ١٥٠ ألف جنيه، حتى تتمكن من مرور الأزمة وعقب ذلك لم يتمكن من رؤيتها مرة أخرى، واستولت على الأموال لنفسها.

كما وجهت لها النيابة تهمة النصب والاحتيال على المجني عليه والاستيلاء منه على مبلغ نصف مليون جنيه.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد باتهام سعودي الجنسية، سيدة تمتلك "كافيه" في شرم الشيخ، بالنصب عليه والاستيلاء على نصف مليون جنيه منه.

وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمة وتبين أنها قامت بالنصب على الأجانب من مختلفي الجنسيات الأخرى، والاستيلاء على أموالهم وأنها متورطة في ٨ قضايا نصب لشخصيات أجنبية وجارِ تحديد هويتهم لسماع أقوالهم في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

