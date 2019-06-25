مصر | زوج للقاضي: "وضعت كاميرات بغرفة النوم.. وشاهدت زوجتي تمارس الرذيلة مع عشيقها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوج للقاضي: "وضعت كاميرات بغرفة النوم.. وشاهدت زوجتي تمارس الرذيلة مع عشيقها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يتهم زوجته بالزنا مع عشيقها مستغلة سفره للعمل كثيرا، ليصل الأمر إلى زوجها أنها على علاقة بآخر ليكتشف ذلك بعد أن يضع لها كاميرات مراقبة داخل شقة الزوجية.

وقال أحمد: "منذ ٥ سنوات نشأت علاقة عاطفية بيني وبين إحدى زميلاتي واستطاعت أن تجذبني إليها حتى تقدمت إلي خطبتها، رغم اعتراض أهلي ولكنى قررت أن أتزوجها، ليتم الاحتفال بمراسم الزواج في أفخم قاعات القاهرة بعد خطوبة استمرت ثلاثة أشهر، وكانت طبيعة عملي تستدعي السفر كثيرا خارج مصر، وهي كانت تعلم ذلك وانتهى شهر العسل وعدت إلى عملي وأنزل زيارات متقطعة طوال العام".

وتابع الزوج: "مرت اعوام ولم يرزقنا الله بأطفال وكنت أتحمل علاجها دون ملل، حتى في يوم أخبرني صديق مقرب لي أنه رأى زوجتي مع رجل غريب داخل كافيه، وتوجها ليلا إلى شقتي، لم أصدقه وقمت بتوبيخه رغم أنه أقسم لي، وقررت أن أكتشف الحقيقة بنفسي، وانتهزت فرصة وجودها في العمل صباحا وعدت من السفر دون أن أخبرها ووضعت كاميرات مراقبة داخل الشقة بأكملها لأكتشف خيانتها على فراشي".

وتابع أحمد: أقمت في فندق يومين وعدت بعدها إلى الشقة لأرى كاميرات المراقبة تظهر فيها هي وعشيقها يمارسان الرذيلة على فراشي، أخذت كاميرات المراقبة وتوجهت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى زنا وتطليقها وأنتظر حكم القضاء.