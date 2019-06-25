مصر | سرقا "25 مليون جنيه".. "الرقابة الإدارية" تضبط مدير ببنك ومسؤول سابق بإحدى الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقا "25 مليون جنيه".. "الرقابة الإدارية" تضبط مدير ببنك ومسؤول سابق بإحدى الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط عدد من وقائع انتحال الصفة والاستيلاء على مبالغ مالية.

وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص انتحل صفة عميل بأحد البنوك الكبرى واستولى على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، حيث شُكلت عدة مجاميع من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

Advertisements

وأسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بإحدى المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة، وقيام الأول بإفشاء بيانات العميل والمعلومات الخاصة بحركة حسابه ونموذج توقيعه، واصطنعا بطاقة رقم قومي انتحل بها الثاني صفة العميل الأصلي للاستيلاء على المبلغ، وأخفياه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكل من كورنيش الإسكندرية وكورنيش النيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالي 5 ملايين جنيه وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتفتيش محال إقامتهما بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها وأمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ على كافة ممتلكاتهما.

وكما تمكنت من ضبط مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومدير إدارة المشتريات السابق، لقيامه بتسهيل استيلاء شركة مقاولات خاصة على مبلغ 1.5 مليون جنيه من قيمة الأعمال التي تنفذها ببعض المدارس التابعة، من خلال التلاعب في مستندات بعض العمليات المسند تنفيذها للشركة، ما مكّنها من صرف المبلغ بدلا من تحويله لصالح البنك الممول لتلك العمليات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها واسترد المبلغ المستولى عليه، وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتم ضبط رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، لتسهيل استيلاء ثلاثة من بدالى التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادتها دون وجه حق، حيث قدرت قيمة تلك المخصصات بنحو 1.5 مليون جنيه، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.