أخبار مصر | "قلاش" عن زيادة أسعار الصحف: إعدام ميت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قلاش" عن زيادة أسعار الصحف: إعدام ميت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، قرار الهيئة الوطنية للصحافة بزيادة أسعار الصحف، بـ"إعدام ميت"، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحف تعاني منذ فترة طويلة من الأزمات، والمشكلة قائمة على انخفاض مروع في توزيع الصحف، يكاد تكون أرقام الصحف الورقية عددها في حده الأدنى غير المسبوق في تاريخ الصحافة.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن البعض يمكن أن يقيم الأمر على مستقبل الصحافة الورقية وفقًا للإكترونية، في مجتمع به حالة أمية في الكتابة وأمية إلكترونية تكاد تكون غالبية كبيرة، مؤكدًا أن الصحافة الورقية مازالت سيدة متوجة خاصة في دول كثرة مثل اليابان والهند.

وأضاف: "تصنيف الأمر على أزمة صناعة هي اقتصادية فقط هذا خطأ كبير، الصحافة تمر بأزمة عدم مصداقية عند القارئ، وتشابه في المحتوى، فأصبح أنه من الصعب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أن يقتطع المواطن من قوته لقراءة الصحف".

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وأكد "قلاش" أن الصحافة طوال عمرها تعبر عن آراء الناس وتشارك بمعارك الوطن الكبرى، والتي أصبحت الآن تضيع وأصبح هناك أزمة بغياب المنافسة والمدارس الصحفية، مطالبًا بديمقراطية الهوامش التي كنا نسخر منها قديمًا.

وطالب "قلاش" بالنظر إلى أبعاد أخرى غير الاقتصادية، موضحًا أن للصحافة مصلحة عامة، يجب أن يكون هناك فرصة لإدارة الحوار لحل أزمات المهنة، والبدء في حوار هادئ مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع، لفتح المجال العام للحريات، وبحث حلول للأزمات.

وكانت أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارًا بزيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدًا، وذلك لتعويض خسائر تلك المؤسسات.