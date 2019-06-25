أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة": العلاقات بين مصر وغانا قوية وراسخة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة": العلاقات بين مصر وغانا قوية وراسخة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة، على زيارة الرئيس "نانا أكوفو أدو" رئيس جمهورية غانا لمصر، مشيرا إلى أن العلاقات مع غانا في غاية الأهمية.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر وغانا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة ومميزة تعود لخمسينات القرن الماضي منذ استقلال غانا عن بريطانيا في عام 1957، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد تاريخية وتشير لقوة مصر في القرن الإفريقي.

وأشار إلى العلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، مستحضرًا العلاقات الوثيقة التي جمعت الزعيمين الراحلين جمال عبدالناصر والزعيم الغاني نكروما، مؤكدًا على محورية دولة غانا في إقليم غرب إفريقيا في ضوء تجربتها السياسية الرائدة.

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس "نانا أكوفو أدو" رئيس جمهورية غانا، الذي يقوم بزيارة لمصر.

فيما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بزيارة رئيس غانا لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومشيدًا بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وأشار الرئيس إلى أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيدًا بتنامي التعاون بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة.

كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، ومواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.