أخبار مصر | برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول نصيب محافظة الشرقية من المشروعات التنموية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول نصيب محافظة الشرقية من المشروعات التنموية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بسؤال موجه لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حول نصيب المحافظة من المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف محافظات مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت عتمان، إن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصرى، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، وتعمل الدولة على إتمام المشروعات القومية وتمويلها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن أهالي محافظة الشرقية ينتظرون قيام الحكومة بتدشين حزمة من المشروعات التنموية والخدمية في محافظتهم، إسوةً بباقي المحافظات، والتي من شأنها حال تنفيذها على أرض الواقع، أن تغير شكل المحافظة، لما ستوفره من فرص عمل للشباب، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية، فضلًا عن تقليص نسبة البطالة بين الشباب والحد من معدلات الفقر، وإعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادي في المحافظة.

وأشارت إلى أن محافظة الشرقية لابد من النظر لها بعين الاعتبار ووضعها في خريطة التنمية المستدامية، للنهوض والإرتقاء بأوضاع المحافظة ومن ثم بأوضاع أبنائها، الأمر الذي يتحتدم وضع خطة بحجم المشروعات المتعثرة والمتوقفة في المحافظات، والعمل على حل أسباب توقفها، فضلًا عن البدء على الفور في التخطيط لعدد من المشروعات التي تحتاجها المحافظة على مختلف الأصعدة.