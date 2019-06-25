أخبار مصر | "التضامن": علاج 57 ألف مريض إدمان في الـ6 أشهر الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": علاج 57 ألف مريض إدمان في الـ6 أشهر الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه خلال الستة أشهر الماضية تم استقبال 57 ألف مريض إدمان، وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المجانية لهم.

وأكدت الوزارة، أنه تم زيادة أعداد المراكز العلاجية إلى 23 مركزا، مقارنة بـ 12 مركزا في عام 2014، بجانب خطة طموحة لتصل عدد المراكز إلى 26 مركزا بنهاية هذا العام، حيث سيتم افتتاح مركز ضخم في محافظة مطروح بسعة 108 أسرة خلال أيام على غرار المركز التأهيلي الذي تم افتتاحه منذ شهرين بمحافظة المنيا، كما سيتم افتتاح مركز نموذجي في محافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب ومركز آخر في محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.