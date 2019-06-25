أخبار مصر | برلماني يشيد بنتائج زيارة مدبولي لألمانيا: تدعم الاستثمار الأجنبي في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنتائج زيارة مدبولي لألمانيا: تدعم الاستثمار الأجنبي في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بنتائج الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى ألمانيا.

وأشار المسعود، إلى أن الاتفاق مع شركة بوش على إنشاء مركز انتاج لها فى مصر على مساحة ٨٠ ألف متر مربع، م يأتي تكليلًا للقاء الذى عقده الرئيس السيسى مع رئيس مجلس إدارة شركة بوش فى اكتوبر ٢٠١٨.

وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تدعم بكافة السبل توطين الاستثمار الأجنبي في مصر، من خلال تفعيل المزايا العديدة في قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه في مصر سيكون هو الأول من نوعه فى أفريقيا، وستقوم الشركة من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها للشرق الأوسط وأفريقيا.