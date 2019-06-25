أخبار مصر | رانيا المشاط تمثل مصر في المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا المشاط تمثل مصر في المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مطار القاهرة الدولي متوجهة الي دولة الصين بناءاً علي تكليفها من قبل رئاسة مجلس الوزراء لتمثيل مصر في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة والقطاع المالي والسياحة، ورئاسة الوفد المصري الرسمي رفيع المستوى المشارك في المعرض التجاري الإقتصادي الأفريقي الصيني الأول الذي سيُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية، حيث تقدمت الحكومة الصينية بدعوة رسمية لجمهورية مصر العربية كضيف شرف المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الأول مع ٦ دول أفريقية هي أوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار، والمعرض يقام تحت عنوان "التعاون المربح للجميع … نحو شراكة اقتصادية تجارية صينية -أفريقية".

ويضم الوفد المصري مسئولين رفيعي المستوي من عدد من الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ، وهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتترأس وفد الوزارة نائبة الوزير الدكتورة منى محرز ، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويرأس الوفد نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية اللواء محمد شعبان ، وهيئة تنمية الصادرات المصرية وعلى رأسها رئيس الهيئة السفير خالد يوسف ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويمثلها نائب رئيس الهيئة السيد محمد يوسف ، بالإضافة الى عدد من البنوك المصرية.

يأتي هذا المعرض في إطار تعزيز أوجه التعاون بين الصين وأفريقيا إقتصادياً وتجارياً خلال المرحلة القادمة، حيث كان هذا المعرض من نتاج فعاليات منتدي تعاون الصين وأفريقيا الذي عقد في بكين خلال الفترة من 1-3 سبتمبر 2018 بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي حيث تم الاتفاق على إقامة معرض اقتصادي تجاري صيني أفريقي.

كما تمثل وزيرة السياحة مصر في مؤتمر ترويج فرص الاستثمار الصينية الأفريقية والذي يتم تنظيمه خلال المعرض كمنصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية بها.

وقبيل المغادرة أشارت الدكتورة رانيا المشاط الي عمق العلاقات المصرية الصينية والتي تتميز بروابط صداقة وشراكة تاريخية ومتميزة، لافتة الي أن التعاون القائم بين البلدين يشهد تحسنا ملحوظا علي كافة المستويات، كما أكدت على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بالقارة الأفريقية وتعزيز التعاون مع الدول الافريقية في شتى المجالات، مشيرة الى أن حرص الجانب الصيني على دعوة مصر كضيف شرف في المعرض التجاري الاقتصادي الافريقي الصيني الأول، إنما يؤكد مكانة مصر في القارة الأفريقية، كما أنه يأتي تزامناً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأكدت الوزيرة على أن هذا المعرض يعد فرصة لاستعراض المقومات الكثيرة التي تمتلكها مصر في مجالات التنمية المختلفة، في الاستثمار والتجارة والزراعة والسياحة والقطاع المالي ، الى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وقالت الوزيرة أنه سيتم عرض أفلام ترويجية عن الأماكن السياحية المختلفة في مصر وذلك في الجناح الوطني المصري المشارك في المعرض، مشيرة الى أن محور الترويج والتنشيط السياحي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق جديدة مثل السوق الصيني الذي يعد واحداً من اهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة عالميا.

ويضم المعرض أجنحة لكافة الدول الأفريقية المشاركة، وتشارك مصر بجناح مصري -تنظمه هيئة تنمية الصادرات المصرية بوزارة التجارة والصناعة- تبلغ مساحته ٢٤٠ متر مربع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين في المعرض، وقد تم تخصيص مساحة ١١٠ متر مربع منه للشركات المصرية المصدرة للسوق الصيني، وقد تم مراعاة تصميم الجناح المصري أن يكون مزيجا ما بين الاحتفاظ بالهوية المصرية القديمة وتقديم جانب من المشروعات العملاقة الحالية والمستقبلية، وذلك ليس في تصميم الجناح فقط وإنما أيضاً في وسائل الدعاية والترويج المختلفة داخل الجناح.

كما حرصت الحكومة المصرية على أن يتم تمثيل القطاع المالي في الجناح الوطني بمشاركة عدد من البنوك المصرية، كما ان هناك تمثيلا لبعض الكيانات التصديرية منها جمعية رجال الأعمال و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء والحراريات. هذا علاوة على مشاركة ١٠ شركات من قطاع خاص لعرض المنتجات المصرية ومنها التمور، والأسماك البحرية، والحرف اليدوية، والصناعات الغذائية.

وقد قامت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع الجانب الصيني لتنظيم لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى على هامش انعقاد المعرض وذلك مع كافة الجهات المصرية المشاركة سواء الحكومية أو الكيانات التصديرية والشركات المشاركة مع نظرائها من الجانب الصيني.

وسيتم خلال المعرض عقد لقاءات مكثفة بين الجانب المصري و الوفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأفريقية المشاركة.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض التجاري الاقتصادي الأفريقي الصيني الأول بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والخدمات اللوجيستية بالمنطقة وموانئها، وتأتي مشاركة وفد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بحكم الاستثمارات الصينية الموجودة بالمنطقة بالعين السخنة والتي تعد من أكبر الاستثمارات فيها،حيث تمثل شركة تيدا-مصر أكبر مطور صناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك مصنع جوشي للفايبر جلاس كأحد أكبر مصنع في الشرق الأوسط وثاني أكبر مصنع في العالم والذي يمثل أبرز قصص النجاح للاستثمارات الصينية في مصر.

جدير بالذكر أن المعرض يقام تحت رعاية وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع اقليم هونان الصيني ، و يلقي المعرض الضوء على تعزيز سبل التعاون في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة، والاستثمار ، والزراعة، والبنية التحتية ، و من المقرر ان يشارك في المعرض مسئولون من الصين و عدد من الدول الأفريقية والدبلوماسيين، وممثلو عدد من الهيئات والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية ، و الغرف التجارية، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص ووسائل الاعلام والمتخصصين في عدد من الدول الأفريقية والصين.