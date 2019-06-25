أخبار مصر | عاجل.. مصادر: الإرهابي هشام عشماوي يتم محاكمته حاليًا على ذمة ٥ قضايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصادر: الإرهابي هشام عشماوي يتم محاكمته حاليًا على ذمة ٥ قضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر مُطلعة، أن الإرهابى هشام عشماوي يتم محاكمته حالياً على ذمة ٥ قضايا، سبق الحكم عليه فيها غيابياً.

وأضاف المصدر، أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد ٥٤ من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، ويتم ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والذى يقضى بإعادة محاكمته حضورياً فى القضايا سالفة الذكر أمام القضاء العسكرى.