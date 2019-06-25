أخبار مصر | عاجل.. مصادر: الإرهابي هشام عشماوي يتم محاكمته حاليًا على ذمة ٥ قضايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصادر: الإرهابي هشام عشماوي يتم محاكمته حاليًا على ذمة ٥ قضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت مصادر مُطلعة، أن الإرهابى هشام عشماوي يتم محاكمته حالياً على ذمة ٥ قضايا، سبق الحكم عليه فيها غيابياً.
وأضاف المصدر، أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى استشهاد ٥٤ من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، ويتم ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والذى يقضى بإعادة محاكمته حضورياً فى القضايا سالفة الذكر أمام القضاء العسكرى.
وتسلمت مصر من الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي المطلوب في قضايا إرهابية، جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.
كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.