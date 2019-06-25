أخبار مصر | 30 يونيو.. رئيس مجلس النواب يتوجه إلى روسيا على رأس وفد برلماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 يونيو.. رئيس مجلس النواب يتوجه إلى روسيا على رأس وفد برلماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى روسيا، على رأس وفد برلمانى، بداية من يوم 30 يونيو وحتى 4 يوليو المقبل، بأجندة أعمال مكثفة، تتضمن العديد من الملفات، من شأنها تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين.

وكان قد استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه يوم الأحد الماضي الموافق 23 يونيو 2019، مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية والوفد المرافق لها.

كما استقبل يوم السبت الموافق 22 يونيو 2019، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندي.