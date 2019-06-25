أخبار مصر | حزب الحرية المصري يطلق حملة "دوائي.. صحتك بين إيديك" بالقليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يطلق حملة "دوائي.. صحتك بين إيديك" بالقليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملة "دوائي صحتك بين إيديك" بشبرا الخيمة.

وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، خلال مؤتمر صحفي، إن الحملة تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالصحة ورفع الاعباء من على المواطنين، مُوضحًا أن الحملة التوعوية ستنفذ في عدد من المحافظات لتوعوية المواطنين بالدواء وكيفية استخدامه، مؤكدًا أن الحزب سيبدأ في تنفيذ برنامج تدريبي للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة باجمالي 300 كمرحلة أولى استعدادا للاستحقاقات القادمة مثل انتخابات المجالس الشعبية والشيوخ ومجلس النواب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد ادريس، أمين تنظيم الحزب، إن الحملة هدفها تشجيع المواطنين على الاستخدام الأمثل للدواء، مُشيرًا إلى أن الدواء لم يكن مجرد سلعة بل أنه احتياج مهم للمواطن يستخدمه باستشارة الطبيب أو الصيدلي، مُحذرًا من الاستعانة بالانترنت واستخدام الأدوية المنتشرة علي شبكات التواصل الاجتماعي والتي قد تؤدي للتسمم وبعض الأعراض الجانبية.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة جيهان بيومي، أمينة المرأة بالحزب، إن الحملة تنفذها أمانة المراة المركزية بالتعاون مع امانات المرأة في المحافظات، مُوضحة ان الحملة ستنفذ خلال الفترة المقبلة في القري والنجوع لتوعية المواطنين.