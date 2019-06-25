أخبار مصر | إحباط تهريب سلاح محظور استيراده بمطار القاهرة الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط تهريب سلاح محظور استيراده بمطار القاهرة الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جمارك مطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب طبنجة نارية "محظور استيرادها"، كانت بحوزة راكب أمريكي.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من إيطاليا، وأنه بتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة "9 ملي ألماني ماركة "إتش كيه"، وبعرضها على ضابط المفرقعات أفاد بأنها سلاح ناري "محظور".

وأشار إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إبراهيم عبداللطيف، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "الراكب "، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإحالته للنيابة.