أخبار مصر | "اقتراحات البرلمان" توافق على تخصيص 3 ملايين جنيه لرفع "الطمى" بمركز سمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اقتراحات البرلمان" توافق على تخصيص 3 ملايين جنيه لرفع "الطمى" بمركز سمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى خلال اجتماعها اليوم، على اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال المنيا، بشأن تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه لرفع الإطماء الموجودة أمام محطة عرب الزينة وتكسية جوانب المأخذ بمركز سمالوط - المنيا.

كما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، على حظر استخدام الموارد الأحيائية دون ترخيص بذلك.

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وبحسب المادة ٢٢ التي وافقت عليها اللجنة اليوم، يُحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى استخدام أى موارد أحيائية مالم يكن فى حوزته ترخيص بذلك.

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ووفقا للمادة القانونية، يتم التنقيب عن تلك الموارد "الموارد الأحيائية" للحصول عليها بمشاركة وحضور متخصصين من ذوى الخبرة تحددهم اللجنة، وعليه الالتزام بشروط وبنود الترخيص وتقديمه عند الطلب مع مراعاة احترام وتقاليد وعادات وقيم المجتمعات المحلي.