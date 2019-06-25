أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: زيادة أسعار الجرائد آخر مسمار في نعش الصحافة الورقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: زيادة أسعار الجرائد آخر مسمار في نعش الصحافة الورقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن قرار الهيئة الوطنية للصحافة برفع أسعار الصحف، هو آخر مسمار في نعش الصحافة الورقية، واصفًا إياه بالقرار الخاطئ في التوقيت الخاطئ، نظرًا أن الصحافة الورقية تعيش أسوأ فتراتها، والتوزيع في أدنى مراحله، فمن غير المعقول أن نرفع أسعار الصحف في وقت انهارت فيه الصحافة الورقية تمامًا.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه عندما نتحدث عن الأوضاع الاقتصادية والخسائر التي تعاني منها المؤسسات الصحفية، إذًا الأمر لا علاقة له من قريب أو من بعيد بزيادة الأسعار، وليس الحل الأمثل، بالعكس سيضاعف الخسائر ويقلل من التوزيع، مؤكدًا أن هامش الحرية يؤثر في تطوير المحتوى، فضلًا عن اختيار رؤساء تحرير تلك المؤسسات والقيادات الصحفية.

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وتابع: "قرار خاطئ بنسبة مليون في المائة وغير مدروس، وكنت أتمنى أن تضع الهيئة خطة لتطوير المحتوى وزيادة التوزيع، انهيار التوزيع يعود إلى تراجع المحتوى بصورة غير مسبوقة، والسلعة المعروضة سيئة".



وكانت أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارًا بزيادة أسعار الصحف الورقية جنيهًا واحدًا، وذلك اعتبارا من شهر يوليو المقبل، لتعويض خسائر تلك المؤسسات.