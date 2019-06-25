أخبار مصر | الشباب والرياضة: انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الثاني لرفع الوعي بقضايا السكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة: انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي الثاني لرفع الوعي بقضايا السكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المعسكر التدريبي الثاني للتوعية بالقضايا السكانية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه ضمن مشروع رفع الوعي بقضايا السكان.

واستهدف المعسكر ١٠٠ شاب وفتاة من محافظتي المنوفية وبني سويف لتدريبهم للعمل علي خطه أندية السكان داخل محافظاتهم.

ويقوم المعسكر بعرض رسائل توعوية للمشاركين وتمكنيهم عن طريق أنشطة وتقنيات متنوعة مثل: المسرح المجتمعي، والرياضة من أجل التنمية.