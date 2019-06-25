أخبار مصر | وزارة الشباب تختتم الفوج الأول للملتقى العلمي التدريبى الرابع للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تختتم الفوج الأول للملتقى العلمي التدريبى الرابع للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، الفوج الأول للملتقى العلمي التدريبى الرابع تحت شعار "بالعلم نرسم مستقبلنا" للطلائع أعضاء أندية المبتكرين علميًا، والذى تنفذ فعالياته بمركز التعليم المدني بشكشوك بالفيوم، خلال الفترة من 22 حتى 24 يونيو الجارى بمشاركة طلائع 15 محافظة.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث عقد عدد من ورش العمل التدريبية تناولت مقدمة عن الأنظمة المدمجة، كيفية التحكم اليدوي والتحكم الأوتوماتيكي ولغات البرمجة وتصميم دائرة إلكترونية باستخدام المتحكمات الدقيقة للتحكم فى إضاءة أعمدة الإنارة اتوماتيكى وكيفية كتابة أكواد البرمجة الخاصة بـ المتحكمات الدقيقة.

كما شملت الورش تدريب الطلائع المشاركة على كيفية تحميل الأكواد والتعريف بالفرق بين الإشارات الرقمية والإشارات التناظرية وكيفية قراءة الإشارات عن طريق المتحكمات، أنواع المحركات وكيفيتها، كيفية الربط بين التيار الخفيف والتيار العالى.

يذكر أن الملتقى يستهدف نشر الوعى الثقافي والعلمي وإتاحة الفرصة للطلائع المشاركين للإبتكار والتجديد والمشاركة فى المعارض والملتقيات العربية والأجنبية بعرض نماذج للمؤتمرات العلمية، وحاضر خلالها كل من الدكتور مؤمن شمس الدين أستاذ الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة حلوان والدكتور محمد جمال أستاذ الإلكترونيات بكلية الهندسة جامعة حلوان.