شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء المقابلات الشخصية لقبول الطلاب بمدارس النيل المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل إدارة مدارس النيل المصرية إجراء المقابلات الشخصية لقبول الطلاب للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، وأسوان»، والتي تستمر حتى يوم 27 يونيو الجاري.

وتعقد اختبارات قبول الطلاب للمراحل من Kg1 حتى G4 داخل نفس مقر المدرسة بالنسبة لفروع مدارس النيل المصرية في «المنوفية، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط»، أما بالنسبة لفرعي «الأندلس والياسمين» والقاهرة الجديدة تتم اختبارات القبول بمقر المدرسة بمدينة الشروق، وبالنسبة لفرع الشيخ زايد فتنعقد الاختبارات بالشيخ زايد.

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وشهدت اختبارات قبول الطلاب بمدارس النيل إقبالاً غير مسبوق، حيث يجرى العمل على قدم وساق لدى كافة أفراد المنظومة منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تكليفه الرئاسي بضرورة التوسع في إنشاء هذه المدارس، لأنها خدمة تعليمية متميزة جداً لأبناء الوطن بمختلف أنحاء الجمهورية.

مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

مدارس النيل المصرية تجري المقابلات الشخصية للطلاب المرشحين

وتعقد دورة تأهيلية للطلاب المقبولين بمدارس النيل الدولية قبل بداية العام الدراسى سيتم الإعلان عن تفاصيلها عن طريق البريد الإلكتروني المدون في الطلب المقدم.

الجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية هي مدارس مصرية بمعايير دولية تقدم نموذجاً تعليمياً دولياً بهوية مصرية يعتمد على مناهج مصممه بأحدث المعايير العالمية وتمنح الطلاب الخريجين شهادات معتمده دولياً، حيث أن المحتوى التعليمي الذي يتم تقديمه في مدارس النيل المصرية يتم عبر شراكة استراتيجية مستدامة مع جامعة كامبريدج البريطانية بمستوى جودة خدمة ينافس تلك المقدمة من المدارس الدولية، بمصروفات تنافسية للأسر متوسطة الدخل غير القادرين على رسوم المدارس الدولية مرتفعة التكلفة.