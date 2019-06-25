شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن إطلاق «التأمين الصحي الشامل» أول يوليو (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل أول يوليو القادم في 7 مستشفيات و20 وحدة طب للأسرة.

وقال «الغضبان» في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن تشغيل مشروع التأمين الصحي سيكون تجريبي لمدة شهرين يتم خلال هذه الفترة استقبال وتسجيل الأسر كلا في وحدة طب الأسرة التابعة لسكنه، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال فترة التشغيل التجريبي التعرف على أوجه القصور وتحديد كل متطلبات المواطنين على أن يتم تلافي المشكلات في مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي.

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وأوضح أنه يتواجد في بورسعيد منذ أسبوعين خبراء من اليابان لتدريب الأطباء والعاملين في المشروع، وخبراء من الهند لتدريب العاملين في مراكز طب الأسرة.

من جانبه، قدم د. محمد هاني نائب المحافظ والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، عرضًا تقديميًا للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهي مستشفيات السلام بورسعيد (الأميري سابقا) ومستشفى الحياة بورفؤاد (بورفؤاد العام سابقا)، والنصر التخصصي للأطفال، وتضم قسم للدكتور مجدي يعقوب، ومستشفى التضامن العام، ومستشفى الزهور الجراحة، مستشفى الرمد.

وقال نائب المحافظ إن «المواطن سيتلقى الخدمة من خلال الاتصال بالكول سنتر، وتحديد موعد الكشف بمركز طب الأسرة، ويتم الكشف عليه وإذا استدعى التمر بحول لمستشفى تخصصي».

وأوضح نائب المحافظ أن «مساهمات المواطن هي تسدد ١٪ من دخله الشهري للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال، وتسديد ٣ ٪ عن الزوجة التي لا تعمل و١٪عن كل ابن، ويقوم جهة العمل بسداد ٤٪ من دخل المواطن، وأضاف د. محمد هاني غنيم بأن المواطن سيساهم لنسبة 10٪ من قيمة الدواء و١٠ ٪ من قيمة الأشعة والتحاليل، و١٠٠ جنيه للزيارة المنزلية و٥٪ من تكلفة الإقامة الداخلية بالمستشفيات بحد أقصى ٣٠٠ جنيه في المرة الواحدة».