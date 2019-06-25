شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد» يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. ونصيحة لمشجعي المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن البلاد ستعيش موجة حارة اليومين المقبلين نتيجة منخفض الهند الموسمي وهو ما يتفق مع طبيعة فصل الصيف والتي تتأثر فيها البلاد بالمنخفض، والذي ينتج عنه ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه من يوم الجمعة المقبل سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

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وتابع رئيس الهيئة، قائلا: «أود أن اطمئن المشاهدين لمباراة مصر والتي ستكون غداً في العاشرة مساء أن الجو وقتها سيكون لطيفاً، حيث تتراوح درجة الحرارة من 30 – 31 درجة مئوية بما يساعد اللاعبين على بذل المجهود، وعلى من يذهب قبل ذلك ينصح بأن يكون معه كاب أو شمسية مع زجاجة مياه».

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي، الأربعاء، فتكون القاهرة «25- 40»، الإسكندرية «24 – 32»، قنا «31 – 44»، الأقصر «31– 45»، وأسوان «32 – 46».

ويوم الخميس يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة من «26 – 40» درجة مئوية، والجمعة القادم يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً وتتراوح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة من «26 – 37» درجة مئوية.